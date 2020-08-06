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Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег
Спорт-Экспресс
  • Известия0:38
Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином. «Спартак» официально объявил о приходе Кокорина в команду 2 августа.В источнике
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С чего всё начиналось
Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином.
Известия 18:16
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Шамиль Газизов: «Когда-нибудь расскажем о нюансах переговоров с Кокориным, и для всех будет шоком то, как ведет себя Саша»

Матч ТВ 17:25
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Шамиль Газизов: «Когда-нибудь расскажем о нюансах переговоров с Кокориным, и для всех будет шоком то, как ведет себя Саша»

Sportbox.RU 17:25
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«Для всех будет шоком то, как ведет себя Саша». Газизов рассказал о переговорах с Кокориным

Спорт-Экспресс 16:45
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