Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег

Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином. «Спартак» официально объявил о приходе Кокорина в команду 2 августа.