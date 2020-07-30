Кокорин подпишет контракт со «Спартаком»
Журналист Sport24 Максим Алланазаров сообщил, что нападающий подпишет с красно-белыми трехлетний контракт и получит €10 млн в виде зарплаты и подписных бонусов.В источнике
С чего всё начиналось
Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года. Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, которая состоялся неделей ранее.
Sports.ru 29 июля в 13:56