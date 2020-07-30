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Кокорин подпишет контракт со «Спартаком»
Футбол России
  • Телеканал 360°0:55
Журналист Sport24 Максим Алланазаров сообщил, что нападающий подпишет с красно-белыми трехлетний контракт и получит €10 млн в виде зарплаты и подписных бонусов.В источнике
С чего всё начиналось
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Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года. Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, которая состоялся неделей ранее.
Metaratings 29 июля в 12:40
Подробнее о событии
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Генеральный директор «Спартака» Газизов о Кокорине: «Очень сильный футболист»

BetOn вчера в 07:17
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Кокорин сегодня может перейти в «Спартак», «Локомотив» хочет Крицюка. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru вчера в 02:00 
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Кокорин подпишет со «Спартаком» контракт по схеме «3+1» (Максим Алланазаров)

Sports.ru 29 июля в 13:56
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