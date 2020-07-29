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Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Спорт уик-энд
  • Телеканал 360°0:55
  • Мой Брянск0:54
  • Москва 240:27
  • Пятый канал0:30
Генеральный директор Шамиль Газизов убедил нападающего присоединиться к московскому клубу. «Спартак» согласен подписать контракт на условиях Кокорина. Футболист хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму не менее 10 миллионов евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» предложил Александру Кокорину трёхлетний контракт

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды. «Спартак» уже предложил Александру контракт на три года.
Чемпионат вчера в 13:07
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Кокорин завтра подпишет контракт со «Спартаком»? Реакция Шамиля Газизова

Спорт-Экспресс 13:30
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Кокорин подпишет со «Спартаком» контракт по схеме «3+1» (Максим Алланазаров)

Sports.ru 13:56
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Источник: Кокорин завтра подпишет контракт со «Спартаком»

Sport24.ru 13:09 
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