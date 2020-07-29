Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Генеральный директор Шамиль Газизов убедил нападающего присоединиться к московскому клубу. «Спартак» согласен подписать контракт на условиях Кокорина. Футболист хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму не менее 10 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды. «Спартак» уже предложил Александру контракт на три года.