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Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Вечерняя Москва
  • Телеканал 360°0:55
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года. Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, которая состоялся неделей ранее.
Metaratings 12:40
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Кокорин подпишет со «Спартаком» контракт по схеме «3+1» (Максим Алланазаров)

Sports.ru 13:56
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Источник: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Футбол России 13:41
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Кокорин завтра подпишет контракт со «Спартаком»? Реакция Шамиля Газизова

Спорт-Экспресс 13:30
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