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Sport24: «Спартак» подпишет контракт с Кокориным по схеме «3+1»
Вечерняя Москва
  • Телеканал 360°0:55
Согласно утверждениям журналиста Sport24 Максима Алланазарова, 29-летний нападающий подпишет с «красно-белыми» трехлетний контракт с правом продления еще на один год. Ранее утверждалось, что Кокорин может уже завтра поставить подпись под трехлетним соглашением.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.
Metaratings 12:40
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«Может, приедет все-таки?» «Спартак» «мечтает» о Фалькао

Спорт-Экспресс 16:25
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«Может, приедет всё-таки?» «Спартак» в беседе о Кокорине вспомнил про Фалькао

Чемпионат 16:20
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Источник: Кокорин завтра подпишет контракт со «Спартаком»

Sport24.ru 13:09 
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