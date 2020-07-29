Sport24: «Спартак» подпишет контракт с Кокориным по схеме «3+1»

Согласно утверждениям журналиста Sport24 Максима Алланазарова, 29-летний нападающий подпишет с «красно-белыми» трехлетний контракт с правом продления еще на один год. Ранее утверждалось, что Кокорин может уже завтра поставить подпись под трехлетним соглашением.