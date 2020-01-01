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Газизов отреагировал на слухи об уходе Тедеско из «Спартака»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главного тренера Доменико Тедеско.В источнике
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Газизов отреагировал на слухи об уходе Тедеско из «Спартака»

Metaratings 12:37
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«Мы с Тедеско в одной лодке»: Газизов сообщил, что «Спартак» не собирается менять тренера

Нева Спорт 12:24
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Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе Тедеско из «Спартака»

BetOn 12:15
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