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Газизов отреагировал на слухи об уходе Тедеско из «Спартака»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главного тренера Доменико Тедеско.В источнике
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С чего всё начиналось
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Федун отреагировал на слухи об уходе Тедеско из «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из команды главного тренера Доменико Тедеско. «Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», – отметил Федун.
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Газизов отреагировал на слухи об уходе Тедеско из «Спартака»

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Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе Тедеско из «Спартака»

BetOn 12:15
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