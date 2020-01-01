Газизов отреагировал на слухи об уходе Тедеско из «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главного тренера Доменико Тедеско.В источнике
С чего всё начиналось
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из команды главного тренера Доменико Тедеско. «Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», – отметил Федун.