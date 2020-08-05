Газизов озвучил цель «Спартака» в новом сезоне

Генеральный директор Спартака Шамиль Газизов обозначил цели команды в предстоящем сезоне российской футбольной Премьер-Лиги. Других целей у команды, кроме как занять первое место, быть не должно, заявил Газизов.