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Газизов озвучил цель «Спартака» в новом сезоне
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Генеральный директор Спартака Шамиль Газизов обозначил цели команды в предстоящем сезоне российской футбольной Премьер-Лиги. Других целей у команды, кроме как занять первое место, быть не должно, заявил Газизов.В источнике
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