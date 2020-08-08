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Газета.RuГазета.Ru
Газизов поделился ожиданиями от старта РПЛ
Газета.Ru
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от старта Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".В источнике
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