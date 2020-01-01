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«Уфа» сообщила о результатах тестов на коронавирус
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сообщения в СМИ о заболевании одного из игроков команды коронавирусом.В источнике
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Газизов подтвердил, что у одного из футболистов «Уфы» подозревают коронавирус

Metaratings 17:54
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«Уфа» сообщила о результатах тестов на коронавирус

Матч ТВ 17:48
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«Уфа» сообщила о результатах тестов на коронавирус

Sportbox.RU 17:48
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