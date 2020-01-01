НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» не исключает ухода КокоринаКокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»Кокорин подтвердил, что получил травму уже в «Спартаке»Кокорин отказался комментировать информацию о переходе в «Рому»Газизов: «Болельщики сделали всё, чтобы команда победила»Главное«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛОпубликовано видео нокаута в бою Поветкина с УайтомГазизов признался, что в «Спартаке» неправильно выстроили восстановление Кокорина«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу«Бавария» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионовRT на русскомГазизов признался, что в «Спартаке» неправильно выстроили восстановление КокоринаКомсомольская правда7Комсомольская правдаСпорт-ЭкспрессSports.ruRT на русскомФутбол РоссииНева СпортSportbox.RUГенеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о восстановлении нападающего команды Александра Кокорина.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Газизов рассказал о восстановлении Кокорина от травмыФутбол России 15:15Газизов: если по Кокорину будет предложение от топ-клуба, то «Спартак» рассмотрит егоRT на русском 16:04Газизов: «Восстановление Кокорина затянулось»Soccer.ru 15:00рекламаЕщё по теме«Спартак» не исключает ухода КокоринаКокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»Кокорин подтвердил, что получил травму уже в «Спартаке»Кокорин отказался комментировать информацию о переходе в «Рому»Газизов: «Болельщики сделали всё, чтобы команда победила»Главное«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в РПЛОпубликовано видео нокаута в бою Поветкина с УайтомГазизов признался, что в «Спартаке» неправильно выстроили восстановление Кокорина«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу«Бавария» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионовНовости