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Газизов признался, что в «Спартаке» неправильно выстроили восстановление Кокорина
Комсомольская правда
  • Комсомольская правда
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
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  • Футбол России
  • Нева Спорт
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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о восстановлении нападающего команды Александра Кокорина.В источнике
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Газизов рассказал о восстановлении Кокорина от травмы

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