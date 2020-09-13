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Газизов призвал похвалить «Спартак» после поражения от ЦСКА
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Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился мнением о результате матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, передает ТАСС.В источнике
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Гендиректор «Спартака» об 1:3 с ЦСКА: «Сказал ребятам в раздевалке: «Эта игра сделает нас чемпионами»

Sports.ru 16:31
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Шамиль Газизов: Зашел в раздевалку, сказал, что эта игра сделает нас чемпионами

Советский спорт 15:32
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«Мне понравилось». Газизов оценил работу судей в матче ЦСКА — «Спартак»

Матч ТВ 15:19
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