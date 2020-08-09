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Газизов прокомментировал слова Федуна о снятии с чемпионата
Газета.Ru
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слова Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата, передает Sport24.В источнике
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