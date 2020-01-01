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Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему трансферных слухов.В источнике
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Газизов: мы рассчитываем на Жиго

Футбол России 02:00
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Газизов: «Жиго – игрок „Спартака“, мы на него рассчитываем»

Бомбардир.ру вчера в 16:01
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Газизов: «Жиго - игрок „Спартака“, и мы на него рассчитываем»

Евро-футбол.ру вчера в 15:47
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