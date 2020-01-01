НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин подписал контракт со «Спартаком»Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА«Зенит» объявил об уходе ИвановичаЧемпионатГазизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»Чемпионат7ЧемпионатСпорт-ЭкспрессRT на русскомФутбол РоссииSoccernews.ruМатч ТВBookmaker-ratings.ruГенеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему трансферных слухов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Газизов: «Жиго - игрок „Спартака“, и мы на него рассчитываем»Евро-футбол.ру 15:47Газизов: Урунов в «Спартаке»? Давайте подождемФутбол России 15:38Газизов прояснил будущее Жиго в «Спартаке»ProstoProSport 15:35 рекламаГлавноеКокорин подписал контракт со «Спартаком»Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА«Зенит» объявил об уходе ИвановичаНовости