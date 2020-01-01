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Газизов рассказал о будущих приобретениях «Спартака»
ODDS.ru
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.В источнике
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Газизов рассказал о будущих приобретениях «Спартака»

RT на русском вчера в 15:52
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Газизов: новички должны быть. Мы не будем переплачивать

Футбол России вчера в 15:29
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Газизов анонсировал новые трансферы в «Спартаке»

Metaratings вчера в 15:02
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