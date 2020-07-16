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Газизов рассказал о планах «Спартака» на предстоящее трансферное окно
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на предстоящее трансферное окно.В источнике
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Газизов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Sport.ru 08:29
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Газизов отреагировал на информацию о сумме 40-50 млн евро на трансферы

Футбол России 09:10
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«Из-за карантина клуб понес убытки». Газизов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Спорт-Экспресс 08:00
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