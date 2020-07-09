НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеШамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за ГазизоваГазизов заплакал на прощании с «Уфой»«Спартак» может приобрести защитника «Уфы» ФоминаГазизов рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионствоГлавное«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнШамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»Николай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом МиранчукаКвят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»RT на русскомГазизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»LiveSport.ru8LiveSport.ruMetaratingsСпорт день за днемUdm-InfoМатч ТВSports.ruНева СпортBookmaker-ratings.ruГенеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход с аналогичной должности в «Уфе».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Газизов – о переходе в «Спартак»: Спасибо Федуну. Вместе мы достигнем больших результатов (видео)Советский спорт 13:00Газизов о «Спартаке»: «Спасибо Федуну за предложение. Уверен, вместе мы достигнем серьезных результатов»Sports.ru 12:34Газизов объяснил, почему решил уйти из «Уфы» в «Спартак»Metaratings 13:09рекламаЕщё по темеШамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за ГазизоваГазизов заплакал на прощании с «Уфой»«Спартак» может приобрести защитника «Уфы» ФоминаГазизов рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионствоГлавное«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнШамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»Николай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом МиранчукаКвят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Новости