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Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход с аналогичной должности в «Уфе».В источнике
Подробнее о событии
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Газизов – о переходе в «Спартак»: Спасибо Федуну. Вместе мы достигнем больших результатов (видео)

Советский спорт вчера в 13:00
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Газизов о «Спартаке»: «Спасибо Федуну за предложение. Уверен, вместе мы достигнем серьезных результатов»

Sports.ru вчера в 12:34
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Газизов объяснил, почему решил уйти из «Уфы» в «Спартак»

Metaratings вчера в 13:09
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