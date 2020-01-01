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Газизов выступил против лимита на аренды в РПЛ
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В ходе голосования по второй поправке, только пять клубов выступили против того, чтобы в регламенте было прописано ограничение по количеству отдаваемых игроков в аренду в одну команду.В источнике
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Подробнее о событии
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Шамиль Газизов: «Мы ругаем лимит на легионеров, а теперь еще и на аренды выписали лимит»

BetOn 14:01
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Газизов выступил против лимита на аренды в РПЛ

Metaratings 13:17
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В РПЛ хотят ввести лимит на аренды. И это за день до старта сезона!

Чемпионат 14:05
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