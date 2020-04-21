«Газпром Арена» получит от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов
Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме, — цитирует Литвинова ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.В источнике
С чего всё начиналось
МОСКВА, 21 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "Газпром Арена" до конца апреля рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.
Телеканал Санкт-Петербург 03:37