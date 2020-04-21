«Газпром Арена» получит от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов

Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме, — цитирует Литвинова ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.