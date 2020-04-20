«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА компенсацию расходов
«Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме», — приводит слова Литвинова ТАСС. Напомним, чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020 приостановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.
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