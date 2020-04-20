«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА компенсацию расходов

«Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме», — приводит слова Литвинова ТАСС. Напомним, чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.