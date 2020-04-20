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«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА компенсацию расходов
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«Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме», — приводит слова Литвинова ТАСС. Напомним, чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
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Работа по подготовке «Газпром Арены» к турнирам УЕФА приостановлена

Подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020 приостановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.
ТАСС Спорт вчера в 09:09
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«Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации

Soccer.ru 02:13 
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«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей в качестве компенсации

78.ru 02:59
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«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 миллионов рублей компенсации

Петербургский дневник 02:49
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