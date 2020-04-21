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«Газпром Арена» ждет компенсации расходов от УЕФА за перенос Евро-2020
Невские Новости
  • Piter.tv0:46
Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов сообщил, что до конца апреля УЕФА должен перечислить 20 миллионов рублей компенсации за перенос чемпионата Европы. Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на 2021 год.В источнике
С чего всё начиналось
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«Газпром Арена» до мая рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов

МОСКВА, 21 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "Газпром Арена" до конца апреля рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.
ТАСС Спорт 02:02
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«Газпром Арена» рассчитывает получить компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020

Soccernews.ru 05:53
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20 млн рублей в качестве компенсации рассчитывает получить «Газпром Арена» от УЕФА

Телеканал Санкт-Петербург 03:37
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«Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации

Soccer.ru 02:13 
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