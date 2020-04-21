«Газпром Арена» ждет компенсации расходов от УЕФА за перенос Евро-2020

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов сообщил, что до конца апреля УЕФА должен перечислить 20 миллионов рублей компенсации за перенос чемпионата Европы. Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на 2021 год.