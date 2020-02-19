НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлонуБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреРоссийская биатлонистка Резцова может сменить гражданствоВалттери Боттас лидирует на тестах в БарселонеФорвард «Боруссии» Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ»Советский спорт«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублейРБК12РБКРИА ТомскСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruВести-ТомскФутбол РоссииВести.RuMetaratingsКрасная веснаSoccer.ruКМВ НовостиSoccernews.ruГазпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.В источнике Комментировать19Подробнее о событии Финансовая помощь «Томи» от «Газпрома» пойдет на погашение долговРИА Новости 08:31«Газпром» оказал поддержку «Томи», клуб получил 660 млн рублейSport.ru 02:58«Газпром» выделил «Томи» 660 миллионов рублейСпорт-Экспресс 02:47рекламаГлавноеФуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлонуБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреРоссийская биатлонистка Резцова может сменить гражданствоВалттери Боттас лидирует на тестах в БарселонеФорвард «Боруссии» Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ»Новости