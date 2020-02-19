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«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
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Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.В источнике
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Подробнее о событии
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Финансовая помощь «Томи» от «Газпрома» пойдет на погашение долгов

РИА Новости 08:31
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«Газпром» оказал поддержку «Томи», клуб получил 660 млн рублей

Sport.ru 02:58
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«Газпром» выделил «Томи» 660 миллионов рублей

Спорт-Экспресс 02:47
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