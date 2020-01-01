НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГаззаев назвал Кокорина звездой местного значенияГаззаев исключил возможность судейского заговора против «Спартака»Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»Газзаев назвал выступление «Спартака» в минувшем сезоне «провальным»Главное«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контрактФигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочериГлушаков попросился обратно в «Спартак»«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу МихееваSport.ruГаззаев: «Тедеско унизил игроков „Спартака“»Спорт-Экспресс3Спорт-ЭкспрессРБК спортDP.RUГаззаев отметил, что "Спартак" - это амбициозный клуб, такие слова говорить было нельзя. Тедеско унизил игроков "Спартака" этим высказыванием. Это не лучший метод воспитания и подготовки.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Газзаев назвал непонятно куда попавшим тренера «Спартака» ТедескоРБК спорт 03:04Газзаев: «Тедеско унизил игроков „Спартака“»Sport.ru 02:45Газзаев назвал выступление «Спартака» провальным и очень жестко раскритиковал ТедескоBetOn 02:19рекламаЕщё по темеГаззаев назвал Кокорина звездой местного значенияГаззаев исключил возможность судейского заговора против «Спартака»Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»Газзаев назвал выступление «Спартака» в минувшем сезоне «провальным»Главное«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контрактФигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочериГлушаков попросился обратно в «Спартак»«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу МихееваНовости