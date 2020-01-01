Газзаев: «Тедеско унизил игроков „Спартака“»

Газзаев отметил, что "Спартак" - это амбициозный клуб, такие слова говорить было нельзя. Тедеско унизил игроков "Спартака" этим высказыванием. Это не лучший метод воспитания и подготовки.