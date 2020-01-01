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Газзаев: «Тедеско унизил игроков „Спартака“»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • РБК спорт
  • DP.RU
Газзаев отметил, что "Спартак" - это амбициозный клуб, такие слова говорить было нельзя. Тедеско унизил игроков "Спартака" этим высказыванием. Это не лучший метод воспитания и подготовки.В источнике
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Газзаев назвал непонятно куда попавшим тренера «Спартака» Тедеско

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