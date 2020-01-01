Газзаев не планирует тренировать ЦСКА
До недавнего времени тренировал «армейцев» Виктор Гончаренко, но после сокрушительного поражения (0:4) от «Зенита» он подал в отставку. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Овчинников. Именно ему предстоит подготавливать коллектив к выездной игре против «Динамо» Москва.В источнике
С чего всё начиналось
Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 годы, привёл команду к трём титулам чемпионов России, четыре раза выигрывал Суперкубок и дважды – Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2004/05.В нынешнем сезоне ЦСКА занимает после 23 туров пятое место в турнирной таблице с 36 очками.