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Газзаев не планирует тренировать ЦСКА
Матч ТВ
  • Деловое.ТВ0:19
До недавнего времени тренировал «армейцев» Виктор Гончаренко, но после сокрушительного поражения (0:4) от «Зенита» он подал в отставку. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Овчинников. Именно ему предстоит подготавливать коллектив к выездной игре против «Динамо» Москва.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии серьёзного усиления состава

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 годы, привёл команду к трём титулам чемпионов России, четыре раза выигрывал Суперкубок и дважды – Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2004/05.В нынешнем сезоне ЦСКА занимает после 23 туров пятое место в турнирной таблице с 36 очками.
Metaratings 09:18
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Sport.ru 11:59
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