Газзаев назвал матч «Сочи» – «Ростов» одним из самых позорных в истории РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).