НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Газзаев назвал матч «Сочи» – «Ростов» одним из самых позорных в истории РПЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Спорт уик-энд
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Итоги матча «Сочи» - «Ростов»: позор хозяев и полная несостоятельность РПЛ

Sport.ru 14:59
alt

Газзаев — о матче «Сочи» с «Ростовом»: нанесён огромный имиджевый удар по РПЛ

RT на русском 09:14
alt

Газзаев назвал матч «Сочи» – «Ростов» одним из самых позорных в истории РПЛ

Metaratings 07:21
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости