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Газзаев назвал символическую сборную тура РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев составил символическую сборную по итогам матчей 27-го тура РПЛ. В список лучших игроков тура были включены пять игроков ЦСКА.В источнике
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WhoScored включил в сборную 27 тура РПЛ футболистов четырех клубов

Bobsoccer 01:38
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Газзаев назвал символическую сборную тура РПЛ

Матч ТВ 00:44
alt

Газзаев назвал символическую сборную тура РПЛ

Sportbox.RU 00:44
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