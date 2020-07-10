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Газзаев не включил Акинфеева в символическую сборную 27-го тура РПЛ
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев выдвинул свою версию символической сборной 27-го тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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Газзаев не включил Акинфеева в символическую сборную 27-го тура РПЛ

ProstoProSport 02:41 
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WhoScored включил в сборную 27 тура РПЛ футболистов четырех клубов

Bobsoccer 01:38
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Газзаев назвал символическую сборную тура РПЛ

Sportbox.RU 00:44
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