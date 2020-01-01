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Газзаев о дерби ЦСКА и «Спартака»: «Арбитр отработал блестяще»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Бывший главный тренер ЦСКА, ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал свое мнение о дерби ЦСКА и «Спартака» (3:1) в седьмом туре РПЛ.В источнике
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Газзаев о дерби ЦСКА и «Спартака»: «Арбитр отработал блестяще»

BetOn 02:06
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«Зачем Тедеско заменил Бакаева?! А Карасев отсудил блестяще!» Валерий Газзаев — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Спорт-Экспресс 01:30
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