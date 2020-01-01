Газзаев о дерби ЦСКА и «Спартака»: «Арбитр отработал блестяще»

Бывший главный тренер ЦСКА, ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал свое мнение о дерби ЦСКА и «Спартака» (3:1) в седьмом туре РПЛ.