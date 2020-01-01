Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб. Об этом сообщил портал Metaratings. В связи с неудачами армейцев в нынешнем сезоне российский специалист готов снова возглавить клуб.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вновь возглавить «армейцев». По информации источника Metaratings.ru, Газзаев глубоко переживает неудачи ЦСКА и готов вновь вернуться на пост главного тренера команды.