Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб. Об этом сообщил портал Metaratings. В связи с неудачами армейцев в нынешнем сезоне российский специалист готов снова возглавить клуб.