Газзаев заявил о недопустимости проверок арбитров на детекторе лжи
Глава комитета по делам национальностей Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев в интервью RT прокомментировал проверку арбитров матча «Спартак» — «Сочи» на детекторе лжи.В источнике На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен.CT news01:43