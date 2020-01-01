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Газзаев заявил о недопустимости проверок арбитров на детекторе лжи
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Глава комитета по делам национальностей Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев в интервью RT прокомментировал проверку арбитров матча «Спартак» — «Сочи» на детекторе лжи.В источнике
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Валерий Газзаев
футболист
На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен.CT news01:43
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