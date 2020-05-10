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Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
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Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Поединок продлился пять раундов.В источнике
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«Джастин, это было впечатляюще. Очень умный бой». Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой над Фергюсоном

Sportbox.RU 01:21
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«Джастин, это было впечатляюще. Очень умный бой». Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой над Фергюсоном

Матч ТВ 01:21
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Кажется, бой Хабиба и Фергюсона никогда не состоится. Американец Гэтжи избил Тони так, что спас его только рефери

Sport24.ru 01:20 
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