Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249Трусова рассказала про уход к Плющенко от ТутберидзеВенгер назвал футболистов, способных прийти на смену Роналду и Месси«Трактор» пытается выменять права на Оберга у «Витязя»IIHF составила символическую сборную России всех временRT на русскомГэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249Zakon.kz21Zakon.kzRT на русскомМатч ТВСоветский спортИА Красная ВеснаMetaratingsPROСПОРТ КазахстанLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruODDS.ruSport24.ruСпорт день за днемФакты и комментарииFightnews.infoЧемпионатSports.ruНева СпортКомсомольская правдаРЕН ТВDELFI (Эстония)LiveResult.RuДжастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Поединок продлился пять раундов.В источнике Комментировать22Подробнее о событии «Джастин, это было впечатляюще. Очень умный бой». Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой над ФергюсономSportbox.RU 01:21«Джастин, это было впечатляюще. Очень умный бой». Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой над ФергюсономМатч ТВ 01:21Кажется, бой Хабиба и Фергюсона никогда не состоится. Американец Гэтжи избил Тони так, что спас его только рефериSport24.ru 01:20 рекламаГлавноеГэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249Трусова рассказала про уход к Плющенко от ТутберидзеВенгер назвал футболистов, способных прийти на смену Роналду и Месси«Трактор» пытается выменять права на Оберга у «Витязя»IIHF составила символическую сборную России всех временНовости