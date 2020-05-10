Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Поединок продлился пять раундов.