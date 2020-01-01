НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТони Фергюсон станцевал с капельницей в больницеЛеонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку«Ахмат» намерен расторгать контракты с футболистамиУЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионовФигурист Егор Рухин перешел от Тутберидзе к ПлющенкоСпорт день за днемГендиректор «Ахмата»: Шалимов осознал, что совершил глупостьФутбол России7Футбол РоссииСпорт день за днемSoccernews.ruМатч ТВSports.ruСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruВ условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершают ошибки.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Генеральный директор «Ахмата» отреагировал на слова Шалимова о российских людяхSoccernews.ru 09:30Гендиректор «Ахмата»: Шалимов осознал, что совершил глупостьСпорт день за днем 09:08Гендиректор «Ахмата»: «Шалимов осознал, что совершил глупость»Матч ТВ 08:58рекламаГлавноеТони Фергюсон станцевал с капельницей в больницеЛеонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку«Ахмат» намерен расторгать контракты с футболистамиУЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионовФигурист Егор Рухин перешел от Тутберидзе к ПлющенкоНовости