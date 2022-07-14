Футбол РоссииГендиректор «Ахмата» подтвердил переход из «Уфы» АгалароваВице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о переходе в грозненский клуб нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.Футбол России4 июня – «Сочи» интересуется Агаларовым («Евро-Футбол») Логичный инсайд: «Сочи» хочет заменить второго бомбардира РПЛ лучшим.Sports.ruОднако «Уфа» вылетела из РПЛ, проиграв по итогам стыковых матчей «Оренбургу».РБК спортРоль подвижного форварда могут исполнить Промес или Игнатов.Sport24.ruЧитать далееСвернутьВидеоФотоАвтовоспроизведениеРГВК ДагестанЧемпионатПодробнее о событииЭкс-главный тренер «Ахмата» Тарханов считает, что Агаларов в грозненском клубе будет забивать еще большеСпорт-Экспресс11:49Гендиректор «Ахмата» подтвердил переход из «Уфы» АгалароваФутбол России08:13Гендиректор «Ахмата» сообщил о переходе АгалароваBookmaker-ratings.ru07:49Генеральный директор «Ахмата» сообщил о переходе АгалароваЕвро-футбол.ру07:04Гендир «Ахмата»: «Подтверждаю трансфер Агаларова»Legalbet06:57Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»Sports.ru07:52Генеральный директор «Ахмата»: сегодня Агаларов приедет в расположение командыЧемпионат06:46Показать ещёОценить20