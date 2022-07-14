Будьте в Плюсе
Футбол России
Футбол России

Гендиректор «Ахмата» подтвердил переход из «Уфы» Агаларова

Вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о переходе в грозненский клуб нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.
Футбол России
4 июня – «Сочи» интересуется Агаларовым («Евро-Футбол») Логичный инсайд: «Сочи» хочет заменить второго бомбардира РПЛ лучшим.
Sports.ru
Однако «Уфа» вылетела из РПЛ, проиграв по итогам стыковых матчей «Оренбургу».
РБК спорт
Роль подвижного форварда могут исполнить Промес или Игнатов.
Sport24.ru

Подробнее о событии

Экс-главный тренер «Ахмата» Тарханов считает, что Агаларов в грозненском клубе будет забивать еще больше
Спорт-Экспресс11:49
Гендиректор «Ахмата» подтвердил переход из «Уфы» Агаларова
Футбол России08:13
Гендиректор «Ахмата» сообщил о переходе Агаларова
Bookmaker-ratings.ru07:49
Генеральный директор «Ахмата» сообщил о переходе Агаларова
Евро-футбол.ру07:04
Гендир «Ахмата»: «Подтверждаю трансфер Агаларова»
Legalbet06:57
Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»
Sports.ru07:52
Генеральный директор «Ахмата»: сегодня Агаларов приедет в расположение команды
Чемпионат06:46
Ещё по теме

Погребняк считает, что Агаларову стоило перейти в «Маритиму», а не в «Ахмат»

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».
Спорт-Экспресс10:05

Гендиректор «Уфы» Газизов подтвердил переговоры с «Маритиму» по трансферу Агаларова

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что португальский "Маритиму" является одним из вариантов продолжения карьеры нападающего Гамида Агаларова.
РИА Новостивчера в 06:31

Президент «Маритиму» подтвердил интерес к Агаларову

Президент португальского «Маритиму» Жоау Луиш подтвердил интерес клуба к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову.
Евро-футбол.рувчера в 12:26

Агаларов может перейти в португальский клуб «Маритиму»

Sport.ru/ Футбол. Португальский клуб "Маритиму" сделал предложение "Уфе" по трансферу российского нападающего Гамида Агаларова.
Sport.ruвчера в 06:48

Эксперты оценили шансы чемпиона Белоруссии выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

13 июл 20:00 Шахтер С - Марибор _:_ Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Шахтера» неплохие шансы пробиться в следующий раунд.
Спорт-Экспресс12 июля в 10:15

Новости