Гурам Аджоев российский футболист

Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали прежнего руководителя судей Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так.

РБК спорт

вчера в 14:22