Гендиректор «Арсенала» поздравил арбитра с победой «Спартака»
Генеральный директор тульского футбольного клуба «Арсенал» Дмитрий Балашов поздравил арбитра Алексея Матюнина с победой московского «Спартака» в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Москве в субботу, 29 августа, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.В источнике Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали прежнего руководителя судей Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так.РБК спортвчера в 14:22
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