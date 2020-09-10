НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Гендиректор «Аталанты»: «Горжусь трансфером Миранчука»
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Sport24.ru
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
Гендиректор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал трансфер российского хавбека Алексея Миранчука.В источнике
Подробнее о событии
alt

Гендиректор «Аталанты» об Антоне Миранчуке: «Он тоже хорош. Следили за Алексеем три сезона»

Sports.ru вчера в 15:40
alt

Гендиректор «Аталанты»: «К нам приехал Антон вместо Алексея? Он тоже хорош»

Матч ТВ вчера в 14:51
alt

Гендиректор «Аталанты»: «К нам приехал Антон вместо Алексея? Он тоже хорош»

Sportbox.RU вчера в 14:51
реклама
Главное
Новости