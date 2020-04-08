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Гендиректор Бундеслиги: «Трансферный рынок ждет коллапс»
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Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на летнее трансферное окно.В источнике
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Гендиректор бундеслиги: Трансферный рынок рухнет, а некоторые агенты осознают, что им надо работать

Советский спорт 16:50 
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Гендиректор Бундеслиги: «Трансферный рынок ждет коллапс»

Матч ТВ 16:29
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Гендиректор Бундеслиги: «Трансферное окно ждет коллапс. В некоторых лигах осознают, что деньги не падают с неба»

Sports.ru 15:26
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