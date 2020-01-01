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Директор «Чертаново» предложил расширить РПЛ до 20 клубов
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
Директор "Чертаново" Николай Ларин считает, что число участников РПЛ можно увеличить до 20, если сезон в ФНЛ будет завершён досрочно.В источнике
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Подробнее о событии
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Гендиректор «Чертаново» считает, что сезон РПЛ не удастся завершить

Soccernews.ru вчера в 15:36
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Директор «Чертаново» — о 20 командах в РПЛ: прошу лигу и клубы пойти нам навстречу

Чемпионат вчера в 15:30
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Директор «Чертаново» о расширении РПЛ: «Было бы справедливо сыграть в 20 команд»

Sports.ru вчера в 12:48
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