НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА нанес «Спартаку» первое поражение в сезоне чемпионата России«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче КокоринаТедеско заявил, что разочарован результатом «Спартака» в матче с ЦСКАЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дербиТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГлавноеЦСКА может потребовать у «Зенита» €45 млн за ВлашичаУрманов оценил шансы Медведевой отобраться на чемпионат РоссииЦСКА нанес «Спартаку» первое поражение в сезоне чемпионата РоссииОбъявлены стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на игруПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы «Формулы-1»BetOnГендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что уровень судейства в дерби со «Спартаком» был высокимSport24.ru3Sport24.ruФутбол РоссииInc-news.ruГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу судьи Карасева в дерби со "Спартаком" (3:1).В источнике КомментироватьПодробнее о событии Вкусное дерби. Победа ЦСКА над «Спартака» в тонах и оттенкахInc-news.ru 10:35Бабаев: хотел бы отметить высокий уровень работы судейской бригады на дерби со «Спартаком»Футбол России 09:03Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что уровень судейства в дерби со «Спартаком» был высокимBetOn 08:44рекламаЕщё по темеЦСКА нанес «Спартаку» первое поражение в сезоне чемпионата России«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче КокоринаТедеско заявил, что разочарован результатом «Спартака» в матче с ЦСКАЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дербиТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГлавноеЦСКА может потребовать у «Зенита» €45 млн за ВлашичаУрманов оценил шансы Медведевой отобраться на чемпионат РоссииЦСКА нанес «Спартаку» первое поражение в сезоне чемпионата РоссииОбъявлены стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на игруПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы «Формулы-1»Новости