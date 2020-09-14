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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что уровень судейства в дерби со «Спартаком» был высоким
Sport24.ru
  • Sport24.ru
  • Футбол России
  • Inc-news.ru
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу судьи Карасева в дерби со "Спартаком" (3:1).В источнике
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Вкусное дерби. Победа ЦСКА над «Спартака» в тонах и оттенках

Inc-news.ru 10:35
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Бабаев: хотел бы отметить высокий уровень работы судейской бригады на дерби со «Спартаком»

Футбол России 09:03
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что уровень судейства в дерби со «Спартаком» был высоким

BetOn 08:44
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