Гендиректор ЦСКА отреагировал на информацию об уходе Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко. Руководитель армейцев назвал слухи необоснованными. По его словам, ЦСКА продлит контракт с Гончаренко, истекающий в конце сезона.