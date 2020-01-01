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Гендиректор ЦСКА отреагировал на информацию об уходе Гончаренко
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко. Руководитель армейцев назвал слухи необоснованными. По его словам, ЦСКА продлит контракт с Гончаренко, истекающий в конце сезона.В источнике
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С чего всё начиналось
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Роман Бабаев: «Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб не продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Спорт-Экспресс вчера в 07:45
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