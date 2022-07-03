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Гендиректор «Црвены Звезды» исключил переход в команду Дзюбы

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что переход бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в команду невозможен.
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«На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдёт в клуб», — передаёт слова Звездана Терзича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года.
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В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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