BetassistГендиректор «Црвены Звезды» исключил переход в команду ДзюбыГендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что переход бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в команду невозможен.Betassist«На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдёт в клуб», — передаёт слова Звездана Терзича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.Чемпионат22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года.RT на русскомВ минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.ЧемпионатЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыЧемпионатРИА НовостиФутбол РоссииЕвро-футбол.руПлеймейкерСпорт-ЭкспрессSportliga.comSport24.ruLiveResult.RuRT на русскомГазета.RuMetaratingsSports.ruLegalbetПодробнее о событииВ «Црвене Звезде» опровергли подписание Артёма ДзюбыSport.ru07:53Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич: для перехода Дзюбы в наш клуб нет простораРИА Новости07:45Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб не подпишет Артема ДзюбуSports.ru07:31Гендиректор «Црвены Звезды»: нет шансов, что Дзюба перейдёт к нам в клубЧемпионат07:25Звездан Терзич: Сейчас нет предпосылок к переезду Артема Дзюбы в «Црвену Звезду»Спорт день за днем07:17В «Црвене Звезде» ответили на вопрос о возможном подписании ДзюбыМатч ТВ07:06В «Црвене Звезде» ответили на вопрос о возможном переходе ДзюбыСпорт-Экспресс06:59Показать ещёОценить27