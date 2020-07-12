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Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
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Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы». Игра завершилась со счетом 1:1.В источнике
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