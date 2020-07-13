Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы». Игра завершилась со счетом 1:1.