Гендиректор ФК «Нижний Новгород» опроверг слухи о переименовании клуба
С чего всё началось
В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова вместо Кержакова
Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой команду может возглавить Михаил Галактионов. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что руководство клуба назначит Галактионова на пост главного тренера.
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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова главным тренером
Футбол Россиивчера в 12:42
В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова вместо Кержакова
Чемпионатвчера в 12:29
Гендиректор «Нижнего Новгорода» опроверг информацию об изменении названия клуба
Матч ТВ26 мая в 06:05