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Гендиректор ФК «Нижний Новгород» опроверг слухи о переименовании клуба

Сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» планирует сменить название на имя спонсора, которым является букмекерская контора.
Открытый Нижний
В настоящее время команду возглавляет Александр Кержаков.
Чемпионат
«У Александра Кержакова сейчас действующий контракт с клубом. Решения по смене главного тренера у «Нижнего Новгорода» нет!» — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Чемпионат
По итогам сезона-2021/22 «Нижний Новгород» под руководством бывшего форварда сборной России сохранил место в РПЛ, заняв в турнирной таблице 11-е место.
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С чего всё началось
В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова вместо Кержакова
Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой команду может возглавить Михаил Галактионов. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что руководство клуба назначит Галактионова на пост главного тренера.
Чемпионатвчера в 12:29

Подробнее о событии

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: решения о смене тренера нет!
Betassistвчера в 13:15
В «Нижнем Новгороде» опровергли слухи о смене главного тренера
LiveResult.Ruвчера в 13:00
В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова главным тренером
Футбол Россиивчера в 12:42
Гендиректор «Нижнего Новгорода» Измайлов высказался о назначении Михаила Галактионова главным тренером клуба
ИноПроСпортвчера в 12:37
В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова вместо Кержакова
Чемпионатвчера в 12:29
Гендиректор «Нижнего Новгорода» опроверг информацию об изменении названия клуба
Матч ТВ26 мая в 06:05
В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о смене названия клуба
Спорт-Экспресс26 мая в 05:37

Новости