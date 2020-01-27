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Гендиректор «Газпром Арены» рассказал о готовности стадиона к проведению Евро-2020
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Стадион футбольного клуба «Зенит» «Газпром Арена» готов к чемпионату Европы 2020 года и находится даже в лучшем состоянии, чем он был перед началом чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор российской части предстоящего этим летом турнира Алексей Сорокин.В источнике
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Сорокин: стадион «Санкт-Петербург» перед ЧЕ-2020 даже в лучшем состоянии, чем перед ЧМ

МОСКВА, 27 января. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена", который во время международных матчей носит название "Санкт-Петербург", подходит к чемпионату Европы 2020 года в лучшем состоянии, чем он был перед стартом чемпионата мира 2018 года.
ТАСС Спорт 03:09
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Гендиректор «Газпром Арены» сообщил, что для подготовки к Евро потребуется еще несколько десятков миллионов рублей

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Гендиректор «Газпром Арены» рассказал о готовности стадиона к проведению Евро-2020

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Гендиректор «Газпром Арены» заявил о готовности к Евро-2020 с точки зрения требований УЕФА

Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:32
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