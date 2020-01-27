Гендиректор «Газпром Арены» рассказал о готовности стадиона к проведению Евро-2020

Стадион футбольного клуба «Зенит» «Газпром Арена» готов к чемпионату Европы 2020 года и находится даже в лучшем состоянии, чем он был перед началом чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор российской части предстоящего этим летом турнира Алексей Сорокин.