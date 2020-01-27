Гендиректор «Газпром Арены» рассказал о готовности стадиона к проведению Евро-2020
Стадион футбольного клуба «Зенит» «Газпром Арена» готов к чемпионату Европы 2020 года и находится даже в лучшем состоянии, чем он был перед началом чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор российской части предстоящего этим летом турнира Алексей Сорокин.В источнике
С чего всё начиналось
МОСКВА, 27 января. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена", который во время международных матчей носит название "Санкт-Петербург", подходит к чемпионату Европы 2020 года в лучшем состоянии, чем он был перед стартом чемпионата мира 2018 года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:32