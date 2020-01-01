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Юран: 1 июня состоятся переговоры с двумя потенциальными инвесторами
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Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что в ближайшее время клуб проведет встречу с инвесторами.В источнике
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Гендиректор «Химок» Иванов: «Две встречи с потенциальными инвесторами в начале недели»

Sports.ru 10:13
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Генеральный директор «Химок»: дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть

Футбол России 08:38
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Гендиректор «Химок»: «Дверь в РПЛ не закрыта, надежды еще есть»

Матч ТВ 06:57
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