Гендиректор «Химок» Иванов покинет клуб после выхода в РПЛ
Об ходе функционера со своего поста сообщает Sport24. Ранее Василий Иванов вместе с главным тренером Сергеем Юраном опровергал информацию, что «Химки» не пойдут в элитный дивизион. Иванов работал в «Химках» с 2018 года, под его руководством клуб вернулся в Премьер-Лигу спустя 11 лет.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Sport24, генеральный директор «Химок» Василий Иванов покидает занимаемый пост. О соответствующем решении подмосковного клуба официально может быть объявлено уже сегодня, 29 июля. Иванов работал в «Химках» с февраля 2018 года.