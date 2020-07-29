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Гендиректор «Химок» Иванов покинет клуб после выхода в РПЛ
ODDS.ru
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Об ходе функционера со своего поста сообщает Sport24. Ранее Василий Иванов вместе с главным тренером Сергеем Юраном опровергал информацию, что «Химки» не пойдут в элитный дивизион. Иванов работал в «Химках» с 2018 года, под его руководством клуб вернулся в Премьер-Лигу спустя 11 лет.В источнике
С чего всё начиналось
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Вышедшие в РПЛ «Химки» приняли решение расстаться с генеральным директором Ивановым

По информации Sport24, генеральный директор «Химок» Василий Иванов покидает занимаемый пост. О соответствующем решении подмосковного клуба официально может быть объявлено уже сегодня, 29 июля. Иванов работал в «Химках» с февраля 2018 года.
Sport24.ru вчера в 18:52 
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Роман Широков может стать новым генеральным директором «Химок»

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Sport24.ru 05:10 
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СМИ: ФК «Химки» расстался с гендиректором Ивановым

RT на русском 02:33
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