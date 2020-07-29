Гендиректор «Химок» Иванов покинет клуб после выхода в РПЛ

Об ходе функционера со своего поста сообщает Sport24. Ранее Василий Иванов вместе с главным тренером Сергеем Юраном опровергал информацию, что «Химки» не пойдут в элитный дивизион. Иванов работал в «Химках» с 2018 года, под его руководством клуб вернулся в Премьер-Лигу спустя 11 лет.