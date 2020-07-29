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Иванов покинул пост генерального директора «Химок»
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Василий Иванов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Химки", его место занял Александр Зайцев, заявил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.В источнике
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Василий Иванов покинул пост гендиректора «Химок». Вместо него назначен депутат Зайцев

Чемпионат 07:01
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Министр спорта МО: «С гендиректором „Химок“ Ивановым мы расстаемся. Вместо него назначен Александр Зайцев»

Спорт-Экспресс 06:42
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Министр спорта МО прокомментировал информацию об уходе гендиректора «Химок»

RT на русском 06:39
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