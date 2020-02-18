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Гендиректор «Химок» опроверг информацию об уходе из клуба
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Генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов опроверг информацию об уходе из клуба.В источнике
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Юран прокомментировал информацию о смене руководства в «Химках»

Спорт-Экспресс 06:10
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Гендиректор «Химок» прокомментировал информацию о возможном уходе руководства

Футбол России 06:16
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Гендиректор «Химок»: «Никто Юрана увольнять не собирается. Я тоже не ухожу»

Sport24.ru 04:39 
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